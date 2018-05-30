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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 03:53 م 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 15:53

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو متحدثا في مؤتمر صحافي بعد لقائه مسؤولا كوريا شماليا رفيعا في نيويورك في 31 ايار/مايو 2018

اتاح الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ احراز "تقدم فعلي" نحو عقد قمة تاريخية بين كيم جونغ اون ودونالد ترامب على ان يتسلم الاخير الجمعة رسالة من الزعيم الكوري الشمالي.

وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الخميس "نسير في الاتجاه الصحيح" وذلك بعد يومين من الاجتماعات في نيويورك مع مساعد كيم جونغ اون الجنرال كيم يونغ شول، ارفع مسؤول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة منذ ثمانية عشر عاما.

لكن بومبيو لم يحدد ما اذا كانت كوريا الشمالية تعهدت نزع سلاحها النووي في شكل "كامل لا عودة عنه ويمكن التحقق منه"، الامر الذي تطالب به الولايات المتحدة قبل تقديم اي تنازل.

واوضح وزير الخارجية ان المباحثات حققت تقدما ايضا في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين حيث تعد فرق البلدين جدول اعمال القمة، وفي سنغافورة حيث تجري محادثات تتناول الجانب اللوجستي من القمة المقررة في 12 حزيران/يونيو.

واضاف في مؤتمر صحافي "يمكنني القول ان تقدما فعليا احرز في الساعات ال72 الاخيرة لتوافر الظروف" المناسبة لعقد القمة، وذلك بعد اسبوع فقط من اعلان ترامب الغاء هذا الاجتماع غير المسبوق.

وتعني "هذه الظروف" ضمان نجاح لقاء مباشر غير مسبوق يعقد بين رئيس اميركي خلال ولايته والزعيم الكوري الشمالي. لكن القرار الرسمي بتنظيم القمة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة لم يتخذ بعد.

وسيتوجه الموفد الكوري الشمالي الى واشنطن الجمعة على الارجح لتسليم الرئيس الاميركي "رسالة شخصية" من كيم.

وفي وقت سابق قال ترامب للصحافيين "اتطلع الى معرفة مضمون هذه الرسالة".

وكان بومبيو وكيم يونغ شول اجريا محادثات الاربعاء في اطار عشاء استمرت ساعتين ونصف ساعة في شقة في الطابق التاسع والثلاثين من مبنى في مانهاتن. وكان ذلك لقاءهما الثالث في بضعة اسابيع بعد زيارة لوزير الخارجية الاميركي لبيونغ يانغ في الربيع.

- "قيادة جريئة" -

وبدا بومبيو متفائلا واشاد بالزعيم الكوري الشمالي، علما بانه ارفع مسؤول اميركي يلتقيه حتى الان.

وقال "سيتطلب الامر قيادة جريئة من الزعيم كيم جونغ أون اذا استطعنا اغتنام هذه الفرصة مرة واحدة في العمر لتغيير المسار بالنسبة للعالم".

وتابع "الرئيس ترامب وانا نعتقد ان الزعيم كيم هو من القادة الذين يمكنهم اتخاذ مثل هذه القرارات، وفي الاسابيع والاشهر المقبلة، ستكون امامنا الفرصة لاختبار ما اذا كانت الحال كذلك ام لا".

واذا كانت ادارة ترامب تتوقع ان تتم قمة سنغافورة فانها تريد من اجل ذلك ان يكون تخلي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية "في صلب" المفاوضات وان يقول الكوريون الشماليون "بوضوح ما هم مستعدون للقيام به".

وابدت واشنطن استعدادها لبدء تخفيف العقوبات الدولية المشددة المفروضة على بيونغ يانغ ما ان يتم انجاز عملية نزع السلاح النووي او قطع شوط كبير فيها. لكن الكوريين الشماليين يرون في هذه الترسانة ضمانا لهم ويرفضون اي اجراء احادي في هذا الشان.

واوضح بومبيو انه اراد "اقناع" النظام الكوري الشمالي بان "امنه سيكون اقوى" اذا وافق على التخلي عن السلاح النووي، وان "التهديد الفعلي لامنه يكمن في مواصلة برنامج التسلح النووي".

وقال "تحدثنا كثيرا عن النهج الواجب اتباعه، عما نتوقعه وعما يتوقعونه"، متداركا "انه تحد بالغ الصعوبة" و"لا يزال هناك عمل كثير".

واعتبر ان "القمة المرتقبة هي فرصة تاريخية" لتحقيق تقارب بين البلدين العدوين "ضمن عصر جديد من السلام والازدهار والامن".

واكد ايضا ان لا خلافات بين الولايات المتحدة وحليفيها في المنطقة، كوريا الجنوبية واليابان، حول المقاربة الاميركية.

وفي مؤشر الى ان الجهود الدبلوماسية تسير في الاتجاه السليم قبل 12 يوما من القمة المحتملة، اقترحت موسكو من جهتها استقبال كيم جونغ اون في روسيا.

وفي هذا السياق، وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة واضحة الى الاميركيين عبر زيارته بيونغ يانغ للمرة الاولى الخميس حيث استقبله كيم جونغ اون. وحض جميع الاطراف على "تجنب الرغبة في المطالبة +فورا بكل شيء+".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب