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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 08:50 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:50

أعلنت مجموعة "توماس كوك" البريطانية للرحلات السياحية أنها قررت سحب كل زبائنها من فندق في الغردقة بمصر توفي فيه سائحان بريطانيان الثلاثاء، مشيرة الى معلومات عن أعراض مرض ظهرت لدى سياح آخرين.

ونشرت المجموعة بيانا ليل الخميس الجمعة عبرت فيه عن "بالغ حزنها للوفاة المأساوية لاثنين من الزبائن اللذين كانا في فندق شتايغنبرغر أكوا ماجيك في الغردقة"، المنتجع المصري المطل على البحر الاحمر.

وأشارت الصحافة البريطانية الى ان السائحين هما زوجان في الستينات من العمر وقدما من بورنلي في شمال أنكلترا.

وأضافت مجموعة "توماس كوك" أن "ظروف وفاتهما لم تتضح بعد. تلقينا أيضا معلومات حول عدد مرتفع بشكل غير طبيعي لاشخاص ظهرت عليهم أعراض مرض بين الزبائن. وبما ان السلامة تشكل أهم أولوياتنا، لقد اتخذنا القرار بسحب كل الزبائن من هذا الفندق".

وأكدت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان الامر يشمل 301 سائح من زبائن مجموعة توماس كوك.

وسيتم نقل هؤلاء السياح الى فندق آخر في الغردقة حيث يمكنهم أن يقرروا ما اذا كانوا يريدون العودة الى البلاد اعتبارا من الجمعة اذا أرادوا ذلك.

وقالت المجموعة "نواصل التعامل مع الفندق وندعم السلطات في تحقيقاتها"، مؤكدة أن "توماس كوك قامت آخر مرة بتدقيق حول فندق شتايغنبرغر أكوا ماجيك في نهاية تموز/يوليو 2018 ونال نسبة رضى تبلغ 96%".

ولم يتسن الاتصال بالسلطات المصرية على الفور الجمعة بعد أمر الاخلاء هذا.

وكان محافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله أعلن الخميس وفاة سائحين بريطانيين في احد فنادق الغردقة الفاخرة، مؤكدا عدم وجود "اي شبهة جنائية" للحادث.

وقال عبد الله لوكالة فرانس برس ان الواقعة حدثت الثلاثاء "ولا يوجد عليها أي شبهة جنائية". وتابع "الزوج نقل الى المستشفى بعدما أحس بالتعب ومات هناك، وعندما أخبروا زوجته في الفندق بالخبر، أصابتها صدمة عصبية وماتت ايضا، حسب التقرير الطبي المبدئي".

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تداولت اخبارا عن وفاة سائحين في الغردقة، أحدهما يعمل في شركة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر.

وأوضح عبد الله أن الاثنين كانا رجلا وزوجته "من كبار السن وعثر على أدوية كثيرة لديهما في الغرفة لعلاج الضغط والسكر". ولم يذكر المحافظ عمريهما.

وقال إن ابنة الزوج البريطاني كانت تستعد للسفر يوم الواقعة، ما دفع النيابة العامة لاستدعائها للاستماع الى افادتها.

وأضاف ان النيابة قررت تشريح جثة الزوجة "للتأكد من أسباب الوفاة"، الى أن تنتهي إجراءات التسفير الى بريطانيا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب