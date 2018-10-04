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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 09:41 ص 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 09:41

حذر مصرف "رويال بنك اوف سكوتلاند" الخميس من أن عدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست يهدد الاقتصاد البريطاني بالركود في 2019.

وقال المدير التنفيذي للبنك روس ماك ايوان لشبكة "بي بي سي" إن إجماع البنك في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية "للعام المقبل تظهر نموا يتراوح بين 1,0 و1,5 في الاقتصاد في حال التوصل لسيناريو جيد بشأن بريكست".

وأضاف "لكن في حال التوصل لسيناريو بريكست متشدد جدا ... سيكون (النمو) أقل من ذلك".

وتابع "قد يتراجع الاقتصاد إلى نمو بمستوى الصفر أو سلبي العام المقبل إذا كانت علاقات بريكست في غاية التشدد".

وحذر من أن ذلك يمكن أن يضر بربحية البنك وأسعار الأسهم.

والتعريف التقني للركود هو تسجيل ربعين متتاليين من النمو الاقتصادي السلبي.

وأضاف "إذا لم نحقق النمو (الاقتصادي) فإن ذلك سينعكس على ... نمو شركاتنا الذي قد يكون بمستوى الصفر أو سلبيا".

ولا يزال البنك الذي يتخذ من ادنبره مقرا له مملوكا بنسبة 62,4 بالمئة من الحكومة بعد حصوله على خطة انقاذ ضخمة خلال الأزمة المالية العالمية.

لكن وسط الشكوك المحيطة ببريكست، قال ماك إيوان إن "رويال بنك اوف سكوتلاند" يتوخى المزيد من الحذر في سياسة منح القروض، فيما ترجئ الشركات أيضا قرارات استثمارية.

وأوضح "نرى الشركات الكبيرة جدا تتريث في استثماراتها في المملكة المتحدة لانها تقول: هل ننتظر ستة أشهر إضافية أخرى لنرى النتيجة؟ هذا ما يفعلونه".

وتابع "ويمكنهم أن يقولوا: خلال ستة أشهر يمكننا أن نعود ونستثمر، أو إذا كانت الأمور سيئة جدا نبتعد عن الاستثمار هنا. هذه حقيقة ما يحصل اليوم".

وأضاف ماك إيوان أن الشركات الصغيرة "ليس لديها أي تأثير عليهم أيا كان" وتستمر في عملها كالمعتاد لأنها "شركات محلية بدرجة كبيرة".

وتابع "الشركات الأكبر هي التي تتريث. لأنها (تتساءل) هل أستثمر هناك، هل استثمر في أوروبا أو في مكان آخر؟ هذه هي عملية اتخاذ القرار التي يمرون بها".

وكشف ماك إيوان الشهر الماضي أن البنك يخطط لمواجهة الأسوأ وسط تزايد القلق إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس دون التوصل لاتفاقية مع بروكسل.

في تلك الاثناء يقوم البنك بإنشاء فرع أوروبي له في أمستردام لخدمة الزبائن في القارة الأوروبية، وهو بصدد انتظار الموافقة على التراخيص.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب