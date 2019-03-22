هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 12:05 م

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 13 شباط/فبراير 2019 خلال مؤتمر صحافي في طهران

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن "صدمة" بلاده بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ على الولايات المتّحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلّة.

وكتب ظريف على تويتر اثناء حضوره اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول "الجميع صُدم بمواصلة دونالد ترامب محاولة منح ما ليس له لإسرائيل العنصرية: أولا القدس والآن الجولان".

وكان ترامب كتب في تغريدة مساء الخميس "بعد 52 عاماً، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان" مشيرا الى ان هذه المنطقة الاستراتيجيّة التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 وضمّتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، تُعتبر "ذات أهمّية استراتيجيّة وأمنيّة بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وإيران حليف رئيسي للحكومة السورية خلال الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت في العام 2011 وتلعب دورا رئيسيا مع تركيا وروسيا لوضع حد لها.

بدوره، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي تصريحات ترامب، مشيرا إلى أنها ستؤدي لتأجيج التوتر.

وقال قاسمي إنّ "هذه القرارات المرتجلة رفعت الستار عن السياسيات الحقيقية لأميركا .. سياسات تنذر بمخاطر على العالم أجمع وستدفع هذه المنطقة الحساسة تجاه أزمات متتالية".

وتعهد قاسمي بأنّ إيران ستواصل مراقبة التطورات المقبلة و"ستتبنى السياسات الضرورية بالتنسيق مع الحكومة السورية".

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