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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 10:07 ص 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:07

اصدرت السفارة الاميركية في الصين تحذيرا صحيا الاربعاء بعد اصابة احد موظفيها بضرر طفيف في الدماغ بسبب صوت "غير عادي" في حادث يذكر باصابة دبلوماسيين في كوبا بمرض غامض.

وتحقق السلطات الاميركية والصينية في الامر بعدما تبين ان موظفا يعمل في مدينة غوانغزهاو جنوب البلاد اصيب بصدمة طفيفة في الدماغ، بحسب ما ذكرت المتحدثة جيني لي.

وفي تحذير ارسلته الى الرعايا الاميركيين في الصين، قالت السفارة في رسالة الكترونية انها لا تعلم ما الذي تسبب بالاعراض كما لا تعلم بوجود حالات مماثلة في البلاد.

وفي كوبا العام الماضي كشفت الولايات المتحدة ان 24 دبلوماسيا وعائلاتهم تعرضوا لهجوم غامض تسبب لهم باصابات تشبه اصابات الدماغ. كما عانى عشرة دبلوماسيين كنديين واقاربهم من مرض غريب.

وصرح مسؤول في السفارة الاميركية في بكين لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "في الوقت الحالي نحن نربط بين هذا وما حدث في هافانا، ولكنا نحقق في جميع الاحتمالات".

وجاء في التحذير ان موظفا حكوميا "تحدث مؤخرا عن شعور خفيف وغامض وغير عادي يشبه الصوت والضغط .. وتأخذ الحكومة الاميركية هذه التقارير على محمل الجد وابلغت موظفيها الرسميين في الصين بهذه الواقعة".

وقالت "عندما تكونون في الصين، اذا احسستم بأي ظاهرة غريبة في السمع او الحواس ترافقها اصوات او ضجيح ثاقب غير عادي، لا تحاولوا العثور على المصدر، بل انتقلوا الى مكان ليس فيه ذلك الصوت" داعية الاشخاص المصابين بأي مشاكل صحية الى استشارة الاطباء.

وقالت المتحدثة ان الموظف شعر ب"العديد من الاعراض الجسدية" بين اواخر 2017 ومطلع 2018. وتم ارساله الى الولايات المتحدة حيث تبين انه اصيب بضرر طفيف في الدماغ في 18 ايار/مايو.

واضافت "لقد طمأنتنا الحكومة الصينية الى أنها تحقق في الامر وتتخذ الاجراءات المناسبة".

ولم يتسن الاتصال فورا بالخارجية الصينية للحصول على تصريح منها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب