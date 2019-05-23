هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 11:25 ص

جون ووكر ليند أو "طالبان الأميركي" في صورة وزعتها الشرطة الأميركية في 17 نيسان/ابريل 2002 (يسار) وفي صورة أخرى مصدرها مدرسة دينية باكستانية تعود إلى 11 شباط/فبراير 2002

يغادر جون ووكر ليند الملقب ب"طالبان الأميركي" الخميس السجن في الولايات المتحدة حيث أمضى 17 عاما، لكن برلمانيين يشعرون بالقلق لأنه لم يتخل عن أفكاره المتطرفة التي قادته إلى أفغانستان.

وليند أسر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في افغانستان خلال الحملة التي شنتها الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر. وهو يغادر السجن في مدينة تير هوت بولاية إنديانا (شمال) في سن الثامنة والثلاثين بينما ما زالت أفغانستان تشهد مواجهات بين الجيش ومتمردي طالبان.

وكان ليند المولود لعائلة كاثوليكية اعتنق الاسلام في سن المراهقة الذي أمضاه بالقرب من سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

وغادر ليند الولايات المتحدة متوجها إلى اليمن في سن السابعة عشرة، في 1998 ليتعلم اللغة العربية قبل أن يتوجه إلى باكستان ثم يلتحق بطالبان في أفغانستان في 2001 قبل أربعة أشهر من 11 أيلول/سبتمبر ليكافح على حد قوله تحالف الشمال بقيادة أحمد شاه مسعود.

وأمضى عدة أسابيع في معسكر للتدريب تابع لتنظيم القاعدة ليتدرب على الأسلحة والمتفجرات. وبعد أسره، اعتقل مع أعضاء آخرين من طالبان في سجن مزار شريف (شمال). وقد استجوبه جون سبان الذي كان من أفراد وحدة للقوات الخاصة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).

وقتل سبان بعيد تمرد لسجناء ليصبح أول أميركي يسقط في "الحرب على الإرهاب" التي أطلقها الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

- ندم -

جرح ليند خلال التمرد وأرسل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته وحكم عليه بالسجن عشرين عاما في تشرين الأول/أكتوبر 2002.

وقد أكد أنه لم يقاتل السلاح ضد بلده لكنه اعترف بأنه "قدم خدمات لطالبان: وقاتل بسلاحه في صفوف المتمردين.

وفي نهاية محاكمته أقر بأنه "ارتكب خطأ" بانضمامه إلى المقاتلنيت الاسلاميين ودان "بلا لبس" الإرهاب.

وقالت كارين غرينبرغ مديرة مركز الأمن القومي في جامعة فوردام إن ايند "كرس سنوات سجنه لدراس نصوص إسلامية".

لكن في 2017، نقلت مجلة "فورين بوليسي" عن تقرير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب أنه في آذار/مارس 2016 "كان يواصل الدعوة إلى الجهاد العالمي ويكتب ويترجم نصوصا متطرفة عنيفة".

ويؤيكد الكسندر مالياغرو هيتشنز الخبير في التطرف في جامعة جورج واشنطن، في تقرير في 2018 أنه أصيح "قريبا من أحمد موسى جبريل، أكثر داعية سلفي جهادي أميركي مازال على قيد الحياة، تأثيرا" عندما سجن في تير هوت بين 2005 و2012.

وتفيد معلومات شبكة "ان بي سي" الأميركية أن جون ووكر ليند قال في رسالة كتبها بنفسه في شباط/فبراير 2015 ردا على أسئلة صحافي إن تنظيم الدولة الإسلامية يقوم "بعمل رائع".

- "لم يعلن توبته" -

قرر القضاء الأميركي الإفراج عن ليند قبل انتهاء عقوبته بسبب حسن سلوكه، وأرفق القرار بشروط صارمة لثلاث سنوات.

وستتم مراقبة نشاطاته على الانترنت، ولن يسمح له بإجراء أي اتصال عبر الشبكة بغير اللغة الانكليزية ولا يمكنه الاتصال بمتطرفين أو الاطلاع على "محتويات تنقل أفكارا متطرفة أو آراء إرهابية".

ولن يتمكن ليند الذي حصل في 2013 على الجنسية الإيرلندية من السفر إلى الخارج بدون موافقة قاض.

والتزم محاموه وعائلته الصمت بشأن مستقبله بعد الإفراج عنه.

لكن برلمانيين أميركيين يعتبرون أن المقاتل الإسلامي السابق ما زال يشكل تهديدا على المجتمع، ويشعرون بالقلق من عدم وجود برنامج مراقبة فدرالي لمنع المحكومين السابقين من العودة إلى العنف.

وكتبب عضوا مجلس الشيوخ ريتشارد شيلبي وماغي حسن في رسالة إلى مسؤول السجون الفدرالية هيو هارويتز "علينا أن ندرس الانعكاسات في مجال الأمن لمواطنينا وللمجتمعات التي ستستقبل أفرادا مثل جون ووكر ليند يواصلون الدعوة إلى التطرف العنيف علنا".

من جهتها، طلبت أليسون سبان ابنة رجل الاستخبارات الذي قتل في 2001، من الرئيس دونالد ترامب منع الإفراج عنه قبل انتهاء عقوبته، معتبرة أنه "ليس سجينا أعلن توبته".

وكتبت في رسالة إلى الرئيس أن "المقال الأميركي في القاعدة يجب أن يمضي كل عقوبته التي لا يمكن مقارنتها بتلك التي تعيشها عائلات دفعت ثمن مكافحة إرهاب المتطرفين الاسلاميين".

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