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"عدد من الضحايا" في إطلاق نار قرب لوس انجليس (الشرطة)

طلاب بعد عملية إطلاق نار في مدرستهم الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا الأميركية في 14 شباط/فبراير 2018

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أعلنت شرطة كاليفورنيا السبت إنها تتحرك بعد تلقي بلاغ بحادث إطلاق نار أسفر عن "عدد من الضحايا" في قاعة بولينغ قرب لوس انجليس.

وقالت شرطة منطقة تورانس في تغريدة "وردت تقارير عن إطلاق نار مع سقوط عدد من الضحايا". وحددت صحيفة لوس انجليس تايمز موقع إطلاق النار في قاعة "غيبل هاوس" للبولينغ فيما طلبت الشرطة من المواطنين "الابتعاد عن المنطقة".

وقال شاهد للصحيفة إن "شجاراً كبيراً" وقع قبل إطلاق النار.

وتبعد مدينة تورانس الساحلية 30 كلم إلى جنوب شرق لوس انجليس.

ووفق السلطات الصحية، قتل تقريباً 40 ألف شخصاً في الولايات المتحدة نتيجة الأسلحة النارية في عام 2017، وهو رقم يتضمن حالات الانتحار.

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