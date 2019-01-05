"عدد من الضحايا" في إطلاق نار قرب لوس انجليس (الشرطة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 يناير, 2019 09:11 ص

طلاب بعد عملية إطلاق نار في مدرستهم الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا الأميركية في 14 شباط/فبراير 2018

أعلنت شرطة كاليفورنيا السبت إنها تتحرك بعد تلقي بلاغ بحادث إطلاق نار أسفر عن "عدد من الضحايا" في قاعة بولينغ قرب لوس انجليس.

وقالت شرطة منطقة تورانس في تغريدة "وردت تقارير عن إطلاق نار مع سقوط عدد من الضحايا". وحددت صحيفة لوس انجليس تايمز موقع إطلاق النار في قاعة "غيبل هاوس" للبولينغ فيما طلبت الشرطة من المواطنين "الابتعاد عن المنطقة".

وقال شاهد للصحيفة إن "شجاراً كبيراً" وقع قبل إطلاق النار.

وتبعد مدينة تورانس الساحلية 30 كلم إلى جنوب شرق لوس انجليس.

ووفق السلطات الصحية، قتل تقريباً 40 ألف شخصاً في الولايات المتحدة نتيجة الأسلحة النارية في عام 2017، وهو رقم يتضمن حالات الانتحار.

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