هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 04:15 م

عناصر من الشرطة الجنائية قرب الموقع الذي دهست فيه سيارة حشدا مشاركا في كرنفال في فولكمارسن بوسط ألمانيا في 24 شباط/فبراير 2020

أعلن متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إصابة "العشرات" بجروح حين دهست سيارة حشدا مشاركا في كرنفال في وسط ألمانيا.

وقال المتحدث "هناك عشرات الجرحى، بعضهم مصاب بجروح خطيرة".

وتنتشر معلومات متضاربة عما إذا كان ذلك اعتداء أم حادثا عرضيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المحلية في مقاطعة هيسي حيث وقعت المأساة "لا يمكن في الوقت الحاضر استبعاد وقوع اعتداء".

وأكد أنه تم توقيف سائق السيارة مضيفا أنه "لا يمكن استجوابه في الوقت الحاضر".

من جهته أفاد متحدث باسم الشرطة لوكالة "دي بي آ" أن التحقيق يتجه "نحو عمل متعمد" إنما "ليس اعتداء".

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