فتح معبر رفح باتّجاه واحد فقط من مصر إلى غزة امام العالقين

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 يناير, 2019 11:43 ص

قوات الامن التابعة لحركة حماس أمام معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 كانون الثاني/يناير 2019.

أعلن الناطق باسم معبر رفح التابع لحكومة حماس وائل أبو عمر الثلاثاء أن السلطات المصرية أعادت فتح هذا المعبر الحدودي مع مصر في اتجاه واحد أمام العالقين فقط للعودة الى قطاع غزة فيما أغلقته أمام المغادرين.

وقال لوكالة فرانس برس إن السلطات المصرية أعادت فتح المعبر في "اتجاه واحد أمام عودة العالقين من مصر الى قطاع غزة ونحن في انتظار وصول العالقين الذين يتوقع ان يصلوا بعد الظهر".

وأضاف أن فتح المعبر يتم ليوم واحد "ومن غير الواضح اذا كان سيتم التمديد".

وكانت حركة حماس أعلنت الإثنين بعيد تسلّمها إدارة معبر رفح بعد قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها منه، أنّ الجانب المصري قرّر أنّ حركة العبور الثلاثاء ستكون باتّجاه واحد فقط، من مصر إلى القطاع.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحماس في بيان ان السلطات المصرية ابلغتها بان عمل معبر سيكون في اتجاه الوصول فقط ولإدخال البضائع. ولم يوضح البيان ما إذا كان قرار منع حركة العبور من قطاع غزة إلى مصر سيسري الثلاثاء حصراً أم سيمتدّ لأيام أخرى.

وأتى القرار المصري بعيد تسلّم موظّفي وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة صباح الإثنين المعبر الحدودي بعدما سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها فيه احتجاجاً على "ممارسات ضد حركة فتح".

وقال مسؤول في المعبر "بقرار سياسي عاد موظفو المعبر وتسلّموا كافة المكاتب والإدارات في معبر رفح لخدمة أبناء شعبنا وحتى لا يصبح هناك أي فراغ".

وقال إياد البزم الناطق باسم الداخلية في بيان "إننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبنا".

وأشار إلى أن وزارته أبلغت مساء الأحد من رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا "بسحب موظفي الهيئة العاملين في معبر رفح ابتداء من صباح اليوم الإثنين".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت مساء الاحد أنها قررت سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي بسبب "ممارسات .. آخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا" بحسب بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك