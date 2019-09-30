هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2019 11:17 ص

أعلنت وكالة "فيتش" الإثنين تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية مرتبة واحدة بسبب "التوترات الجيوسياسية والعسكرية في منطقة الخليج" بعد هجمات غير مسبوقة طالت منشأتين نفطيتين في المملكة.

وقالت الوكالة في بيان إنها خفضت تصنيف المملكة من "أيه إيجابي" إلى "أيه"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستهدفت هجمات في 14 أيلول/سبتمبر حقل خريص الواقع في شرق السعودية، وأضخم معمل لمعالجة النفط الخام بالعالم في بقيق على بعد نحو مئتي كيلومتر شمالاً من خريص. وأدت الهجمات إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار 5,7 ملايين برميل يوميا.

وأكدت فيتش أنه "على الرغم من أن انتاج النفط استؤنف بشكل كامل بحلول نهاية ايلول/سبتمبر، نعتقد أن هناك خطرا من وقوع هجمات إضافية على السعودية ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية".

وأضافت "راجعنا تقييمنا بشأن مدى هشاشة البنى التحتية الاقتصادية في السعودية وعرضتها لتهديدات عسكرية إقليمية نتيجة للهجوم الأخير".

وذكرت فيتش أيضا أنها راجعت تقييمها بشأن استمرار تدهور الوضع المالي العام والخارجي للرياض، بالاضافة إلى امكانية تعرضها للتهديدات العسكرية الإقليمية بعد الهجمات.

وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن الهجمات، التي اتهمت الولايات المتحدة والسعودية ايران بتدبيرها، مؤكدة أنّها شُنَّت باستخدام أسلحة متطوّرة لا يملكها الحوثيون.

وشن المتمردون الحوثيون عشرات الهجمات بطائرات دون طيار وبالصواريخ على أهداف سعودية بينها المنشأتين النفطيتين في الأشهر الأخيرة.

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