هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 03:06 م

صورة من الارشيف نشرتها وكالةالانباء الكورية الشمالية الرسمية في 8 تشرين الاول/أكتوبر للزعيم الكوري الشمالي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو

قال مسؤول كوري شمالي بارز الثلاثاء ان لدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "أفكارا حمقاء وخطيرة" محذرا واشنطن من "نتائج غير مرغوبة" إذا لم تعدّل موقفها من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها.

واتسعت شقة الخلاف بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ انهيار القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط/فبراير دون التوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ومنذ ذلك الوقت تصاعدت التوترات. وتصريحات الثلاثاء هي ثاني انتقادات توجهها بيونغ يانغ إلى بومبيو هذا الشهر. فقد طالبت في السابق باستبعاد بومبيو من أية محادثات مستقبلية ووصفته ب"الطائش".

وفي مقابلة مع شبكة سي بي اس الأسبوع الماضي، قال بومبيو ان الولايات المتحدة قد "تغير موقفها" في حال لم يدخل كيم في "محادثات حقيقية" حول التخلي عن ترسانة بلاده من الاسلحة النووية.

والثلاثاء قال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي أن تصريحات بومبيو هي "أفكار حمقاء وخطيرة تشتمل ضمنا الاطاحة بنظامنا بالطرق العسكرية".

وصرح لوكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية "عزمنا على ازالة الاسلحة النووية لا يزال كما هو، وسنفعل ذلك في الوقت المناسب".

وأضاف "ولكن ذلك لن يكون ممكناً إلا بعد أن تراجع الولايات المتحدة حساباتها الحالية وتعيد صياغتها".

وقال أنه إذا لم تغير واشنطن موقفها بنهاية هذا العام فستواجه "نتائج غير مرغوبة"، دون ان يكشف عن تفاصيل.

وألقت واشنطن باللوم في انهيار قمة هانوي في شباط/فبراير الماضي على مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل نزع محدود للأسلحة النووية، إلا ان بيونغ يانغ نفت ذلك وقالت أنها كانت ترغب فقط في تخفيف العقوبات.

والاسبوع الماضي انتقدت مسؤولة كبيرة في كوريا الشمالية مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون معتبرة أنه أدلى بتصريحات "غبية" حول نزع الأسلحة.

وفي رد أوردته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، قالت نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي إن تصريحات بولتون قد تكون أظهرت "عدم فهم لنوايا الزعيمين".

لكنها أضافت "جميعهم يبدون غير دمثين وأغبياء بالنسبة لي".

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