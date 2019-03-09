هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2019 03:46 م

علما الاتحاد الاوروبي وبريطانيا في بروكسل في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018

واصل مسؤولون أوروبيون وبريطانيون السبت في بروكسل "محادثات تقنية" بشأن شروط بريكست حيث يحاول المسؤولون البريطانيون الحصول على تنازلات اخيرة قبل ثلاثة أيام من سلسلة عمليات تصويت حاسمة في البرلمان البريطاني يقرر فيها النواب تنفيذ الطلاق أو تأجيله.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "مباحثات تقنية تجري" بين الطرفين، في حين أوضح مصدر اوروبي أنه "ليس هناك اجتماع سياسي" في هذه المرحلة.

وتحاول لندن أن تحصل من بروكسل على تعديل الاتفاق المبرم ليصبح مقبولا من البرلمان البريطاني الذي كان رفضه في كانون الثاني/يناير الماضي. وفي حال تكرر الرفض الثلاثاء فسيتم تنظيم عمليات تصويت الاربعاء والخميس للموافقة على خروج المملكة من الاتحاد دون اتفاق أو تأجيل موعد الخروج المقرر في 29 آذار/مارس.

ويستمر تعثر الملف بسبب مسالة "شبكة الامان" وهو اجراء يعتمد كحل أخير لابقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي بغرض تفادي عودة الحدود المادية بين جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة ايرلندا البريطانية.

وسعى وزير المالية البريطاني فيليب هاموند السبت الى طمأنة النواب مؤكدا لصحيفة "فاينانشل تايمز" إن المخاوف بشأن بقاء المملكة بلا نهاية في الاتحاد الاوروبي بسبب شبكة الامان "صحيحة بالمعنى القانوني الصرف" لكن هذه الفرضية لا تمثل "مشكلة في الواقع".

وحض البرلمان على التصديق على الاتفاق مشيرا الى أنه في هذه الحالة فان الاموال المخصصة لدعم الاقتصاد في حالة الخروج بدون اتفاق، ستحول للنفقات العامة وتتيح خفض الديون والضرائب.

وكان حزب العمال اكبر احزاب المعارضة أعلن عزمه على رفض الاتفاق. وقالت النائبة عن الحزب ايميلي ثورنبيري لصحيفة تايمز "نحن ضد الاتفاق وفي حال تم تبنيه يجب ان يستفتى البريطانيون عليه".

وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه الجمعة ان فرقه ستواصل "العمل بشكل مكثف في الايام القادمة للتأكد من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي بموجب اتفاق".

وفي سلسلة تغريدات اقترح فكرة صدور "بيان تفسيري مشترك" يضفي "قوة القانون" على ضمانات سابقة ابرمت في 14 كانون الثاني/يناير بأن شبكة الأمان إجراء مؤقت.

كما أشار الى أن الاتفاق نص على لجنة تحكيم يمكن لبريطانيا من خلالها الاعتراض على آلية عمل "شبكة الأمان" في حال لم يبذل الاتحاد الأوروبي أقضى جهوده لإيجاد حل بديل.

وأخيرا أشار بارنييه إلى أنه يمكن لبريطانيا أن تخرج من الوحدة الجمركية في الاتحاد الأوروبي شرط بقاء إيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية المشتركة، وهو ما رفضته لندن.

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