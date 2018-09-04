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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 02:35 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:35

أكد وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي الثلاثاء أن مرض الكوليرا الذي تسبب في حالتي وفاة منذ 7 آب/اغسطس هو "تحت السيطرة"، كما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

وقال الوزير "الوضعية وفقا لما عرضه الخبراء هي تحت السيطرة، فيما سيتم الإبقاء على نظام اليقظة إلى غاية فهم الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية وإلى غاية عدم تسجيل أي حالة مشتبه فيها".

ولو يوضح عدد الحالات "المشتبه فيها"، اي حالات المرضى الذين يعانون الاسهال الحاد والتقيؤ المستمر، التي لازالت في المستشفى.

وبحسب حصيلة رسمية فان عشرة مرضى فقط مازالوا في المستشفى من أصل 74 مريضا تم التأكد من إصابتهم بالكوليرا منذ طهور الوباء بعد 22 سنة.

ومنذ 29 آب/اغسطس لم تعلن السلطات عن أي حالة جديدة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فان فترة ظهور المرض بعد الاصابة بالبكتيريا تصل الى خمسة أيام بينما يمكن ان تعيش في جسم الانسان لمدة عشرة أيام لدى الاشخاص الاصحاء.

وقام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة والي البليدة حيث ظهر أكبر عدد من المرضى، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية نقلته وسائل اعلام حكومية.

واشارت وسائل اعلام الى ان سبب الاقالة حالة انعدام النظافة في ولاية البليدة الواقعة على بعد 50 كلم عن العاصمة الجزائرية، إضافة الى عدم التعاطف مع مريضة بالكوليرا طلبت الحديث معه كما أظهرت صور بثتها قنوات التلفزيون الخاصة.

وظهر الوالي مصطفى العياضي في الصور بعيدا عن بوابة مصلحة الامراض المعدية بمستشفى بوفاريك وهو يتحدث الى المريضة جاهلا بكيفية انتقال المرض.

وتعرضت السلطات السياسية والصحية الى انتقادات حادة، بسبب الفوضى التي رافقت التعاطي الرسمي مع ظهور وباء الكوليرا والتأخر في الاعلان عنه.

وتعرض وزير الصحة نفسه الى الانتقاد من قبل الصحف، بسبب غيابه وصمته عند بدء ظهور المرض.

يشار الى ان الكوليرا هي عبارة عن عدوى معوية حادة تنجم عن تناول طعام أو مياه ملوثة تسبب قوّة الإسهال والقيء ويمكن أن تؤدي إلى التجفاف الشديد والموت في غياب العلاج الفوري.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب