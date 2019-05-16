هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 06:47 ص

أكدت شبكة الإذاعة والتلفزيون النروجية الحكومية "ان ار كي" الخميس، نقلاً عن مصادر لم تكشفها، أن "مفاوضات سلام" بين ممثلين عن السلطة والمعارضة في فنزويلا تعقد هذا الأسبوع في أوسلو.

وهذه المرة الثانية التي تستقبل فيها النروج محادثات مماثلة، وفق "ان ار كي" التي قالت إن مفاوضات بين حكومة نيكولاس مادورو والمعارضة بقيادة خوان غوايدو قد عقدت أيضاً في السابق في كوبا.

وتعليقاً على الأمر، قالت المتحدثة باسم الخارجية النروجية آن هافاردسداتير لوندي لوكالة فرانس برس "لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد مشاركة النروج في عمليات سلام أو مبادرات حوار".

وأضافت الشبكة النروجية أن هذه المفاوضات تعقد في مكان سري ومنذ"عدة أيام" ومن المقرر أن تنتهي الخميس.

ويشارك في المفاوضات عن الرئيس مادورو وزير الاتصالات خورخي رودريغيز وحاكم ولاية ميراندا هكتور رودريغيز.

أما المعارضة فهي ممثلة بالنائب السابق جيراردو بليده والوزير السابق فرناندو مارتينيز موتولار ونائب رئيس البرلمان ستالين غونزاليس.

من جهته، أعلن نيكولاس مادورو أن خورخي رودريغيز "في الخارج من أجل مهمة شديدة الأهمية".

وفيما اعترفت عدة دول أوروبية بخوان غوايدو لدى إعلان نفسه "رئيساً" موقتا لفنزويلا، اكتفت النروج بالدعوة إلى انتخابات حرة في موقف يجسد الرغبة في لعب دور الوسيط بين المعسكرين.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير، قالت وزيرة الخارجية النروجية إيني إريكسن سوريدي إن بلادها "جاهزة لتقديم المساعدة متى أراد الطرفان وإذا أرادا ذلك".

بهي/لو/اا

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