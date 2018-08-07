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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 08:44 ص 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:44

فلسطيني يتفقد سيارة متضررة اثر غارة اسرائيلية على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة في 5 آب/اغسطس.

قتل عنصران من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في قصف مدفعية إسرائيلية الثلاثاء على احد مواقعهم في شمال بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة إنه "وصل إلى المستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة شهيدان عبارة عن أشلاء".

وأضافت الوزارة أن القتيلين هما "عبد الحافظ محمد عبد الحافظ السيلاوي (23 عاما) وأحمد عبد الله جمعة مرجان (23 عاما) من جباليا شمال قطاع غزة".

واكد الجيش الإسرائيلي في بيان حول نفس الحادثة على ما يبدو إن الجيش رد بإطلاق النار بعد استهداف جنوده من موقع تابع لحماس في شمال قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل.

من جهتها، أفادت كتائب القسام أن الجيش الاسرائيلي "استهدف موقع عسقلان التابع" لها في شمال بيت لاهيا.

واكدت استهداف العنصرين "أثناء التدريب وهما من وحدة الضفادع البشرية القسامية وكانا يعتليان برج إنزال خلال مناورة تدريبية وبحوزتهما قطعتي سلاح من نوع دراغنوف ويطلقان النار باتجاه عدد من الشواخص".

واضاف البيان "قام العدو باستهداف برج الإنزال بقذيفة مدفعية ما أدى لارتقاء المجاهدين (الإثنين) ،هذه التفاصيل تبين كذب رواية العدو وما نشره من صور حاول من خلالها تبرير جريمته" مضيفا ان القسام تنظر للحدث ب"خطورة بالغة وتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عنه".

وبث الجيش الاسرائيلي فيديو يظهر دبابة تطلق قذيفة تجاه موقع القسام.

وفي بيان تلقته فرانس برس أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن "المقاومة لا يمكن أن تسلم للاحتلال بفرض سياسة قصف المواقع واستهداف المقاومين دون أن يدفع الثمن (...) إنها قادرة على قض مضاجعه (الجيش الاسرائيلي) وجعله لا يعرف الهدوء".

وبذلك، يرتفع إلى 162 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 آذار/مارس الماضي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب