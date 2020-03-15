هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2020 02:34 م

متجر تابع لـ"نايكي" في بكين في 15 كانون الثاني/يناير 2020

تغلق شركة "نايكي" للملابس الرياضية متاجرها في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من الاثنين حتى 27 آذار/مارس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما جاء في بيان للمجموعة أرسل لوكالة فرانس برس الأحد.

وقالت المجموعة الأميركية "قررنا إغلاق متاجرنا في دول عدة (...) للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وسيشمل الإغلاق المتاجر الموجودة في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا الغربية واستراليا ونيوزيلندا.

وأضاف البيان "ستكون عمليات الإغلاق في الفترة الممتدة من الاثنين 16 آذار/مارس وحتى الجمعة 27 منه"، مضيفة أن متاجرها على الإنترنت لا تزال متاحة امام الزبائن.

وفي الوقت نفسه، ما زالت متاجر "نايكي" في كوريا الجنوبية واليابان ومعظم مناطق الصين مفتوحة وفقا للمجموعة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك