هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 08:59 ص

الرئيس السوداني عمر البشير خلال تجمع لأنصاره في الخرطوم بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2019

نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش الأسبوع الماضي إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر من عائلته لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية "مساء أمس، تم نقل عمر البشير إلى سجن كوبر" في الخرطوم.

وأطاح الجيش بالبشير الخميس الماضي بعد أربعة شهور من الاحتجاجات المناهضة لحكمه الذي استمر لثلاثة عقود. وكان قادة البلاد العسكريين الجدد أكدوا أن البشير محتجز "في مكان آمن".

وتحدث شهود عيان عن انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن الواقع في شمال الخرطوم.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس "هناك جنود على متن مركبات مزودة بالرشاشات قرب السجن".

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