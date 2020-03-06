هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مارس, 2020 02:32 م

الشرطة وخبراء الادلة الجنائية في موقع انفجار قرب السفارة الأميركية في العاصمة التونسية في 6 آذار/مارس 2020

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة مقتل أمني واصابة ستة اشخاص اثر هجوم انتحاري لاثنين من "الارهابيين" ضد قوات الامن القريبة من مقر السفارة الأميركية في عملية هي الأولى منذ 19 حزيران/يونيو 2019.

وقبل ثمانية أشهر استهدف هجوم مزدوج في تونس قوات الامن وقد تبناه "تنظيم الدولة الاسلامية" وقتل فيه أمني ومدني.

واعلنت وزارة الداخلية "قيام نفريْن الجمعة 6 آذار/مارس 2020 السّاعة 11,00 صباحا (10,00 تغ) باستهداف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".

أسفرت العمليّة عن "مصرع الإرهابيّيْن وإصابة خمسة أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة"،وفقا للبيان.

-عبوة تقليدية الصنع-

وكشف وزير الداخلية هشام المشيشي في مؤتمر صحافي ان الحصيلة الأولية للهجوم اسفرت عن مقتل أمني وجرح خمسة آخرين بالاضافة الى امرأة وكلهم في المستشفى و"حالتهم مستقرة".

وتابع المشيشي "تم استعمال عبوة تقليدية الصنع في الهجوم وجاري التحقق من مصدرها ومن شارك في صنعها" ولم يكشف عن هوية منفذي الهجوم "الارهابي اليائس".

وفي بيان لاحق أفادت الداخلية ان "الملازم أوّل توفيق محمّد الميساوي أستشهد" ويبلغ من العمر 52 عاما وأب لثلاثة أطفال.

وأكدت مصادر من الشرطة في المكان ان المهاجمين تنقلا بواسطة دراجة نارية واقتربا من الامنيين وسمع اثر ذلك دويّ انفجار واحد.

وأفاد هيكل بوكرع (49 عاما) أن "مقر عملي يبعد 300 مترا ورغم ذلك فان قوة الانفجار زعزعت زجاج المبنى" وتابع لفرانس برس "دبت الفوضى والخوف بين زملائي".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد الحيوني لاذاعة موزييك اف ام "لا ننفي الصبغة الارهابية لكنها عملية يائسة (...) الدورية الأمنية هي التي كانت مستهدفة وليست السفارة الأميركية".

من جهته، شكر السفير الاميركي في تونس دونالد بلوم السلطات على "تأمينها الفوري للسفارة واستجابتهم السريعة للتحقيق في الوضع" وأكد التحقّق من سلامة جميع موظّفي السفارة، بحسب بيان.

وقد وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمواجهة أية مخاطر محتملة، وفقا للداخلية.

وأوقفت الشرطة شابا عشرينيا في المكان، بحسب مراسل فرانس برس.

وقد انتقل عناصر الادلة الجنائية بسرعة الى المكان بواسطة مروحية وشُهدت أشلاء من جسد المهاجمين متناثرة على مقربة من مكان التفجير كما تضررت سيارة تابعة للأمن من قوة التفجير.

وفتح القطب القضائي لمكافحة الارهاب تحقيقا في الهجوم وأفاد المتحدث باسمه سفيان السليتي فرانس براس بأنه تم "استعمال كمية كبيرة من المتفجرات" وان تحاليل الحامض النووي ستؤكد هوّية المنفذين.

وأظهرت صور المارة مذعورين قرب السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة.

وتم تعزيز انتشار عناصر الامن وسط العاصمة قرب وزارة الداخلية، وفقا لمراسل فرانس برس.

واشار الحيوني الى ان العملية تتزامن مع الذكرى الرابعة لهجمات مدينة بن قردان.

في آذار/مارس 2016، هاجم عشرات الجهاديين منشآت أمنية في بن قردان (جنوب شرق) ما أدى الى مقتل 13 عنصرا من قوات الأمن وسبعة مدنيين والقضاء على عشرات المسلحين المتطرفين.

ولم يتبن الهجوم اي تنظيم جهادي حتى الآن.

وقدم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تعازيه لعائلة رجل الأمن ودعا الى "توحيد الصفوف حول الوطن ورفض كلّ أشكال العنف وكلّ ما يمكن أن يهدد بلدنا وديمقراطيتنا"، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الحكومة.

بدوره، شدد الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة الى المستشفى الذي يعالج فيه الجرحى، "أهميّة معالجة الإرهاب وفق مقاربة تعتمد لا فقط الجانب الأمني بل وفق مقاربة اجتماعية وثقافية تساهم في القضاء على أسباب هذه الآفة"، حسب بيان من الرئاسة.

-حال الطوارئ-

نددت أحزاب سياسية ومنها "حركة النهضة" والاتحاد العام التونسي للشغل بالهجوم كما نشر مجلس نواب الشعب بيان يؤكد "نُدين إدانة شديدة هذه الجريمة النكراء".

كما تلقى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ مكالمة هاتفية من وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة يعبّر فيها عن "إدانة الحكومة الليبية الشديدة للتفجير الإرهابي".

وتجري ليل الجمعة مباراة الاياب في ملعب رادس بالعاصمة بين فريقي الترجي الرياضي والزمالك المصري في اطار الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

ولا تزال تونس تعيش على وقع الهجمات التي شنها مسلحون واستهدفت قوات الامن والشرطة والجيش والسياح كما يستمر فرض حال الطوارئ منذ العام 2015 حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة ما ادى الى مقتل 12 امنيا.

وتتمركز الجماعات المسلحة أساسا في منطقة جبال الشعانبي في محافظة القصرين فيؤ غرب البلاد والحدودية مع الجزائر منذ ثورة 2011 حين بدأت الجماعات الدينية المتشددة في الظهور.

وكان مئات من المحسوبين على التيار السلفي هاجموا السفارة والمدرسة الاميركيتين في 14 ايلول/سبتمبر 2012، احتجاجا على فيلم مسيء للاسلام أنتج في الولايات المتحدة.

وقد أحرق المهاجمون وخربوا بشكل جزئي مبنى السفارة والسيارات في مرآبها، كما احرقوا ونهبوا المدرسة الأميركية. وقتلت الشرطة اربعة من المهاجمين واصابت العشرات خلال تصديها لهم.

وفي العام 2015 نُفذت عمليتان مسلحتان استهدفت سياحا في متحف باردو بالعاصمة ومنتجعا سياحيا في ولاية سوسة (شرق) قتل فيها العشرات.

ووفقا لوزير الداخلية فان القوات الأمنية في "حرب يومية ومتواصلة للقضاء هذه الجماعات".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 فجرت امرأة نفسها بعبوة ناسفة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مستهدفة قوات الأمن.

وأعلن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" اواخر شباط/فبراير مقتل القيادي التونسي سيف الله بن حسين "أبو عياض" في مالي اثر غارة فرنسية.

ويأتي التأكيد بعد عام من مقتل الجزائري جمال عكاشة الملقب بيحيى ابو الهمام الذي أعلنت عنه الحكومة الفرنسية في 22 شباط/فبراير 2019.

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