هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2020 10:45 ص

أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية "هيرتز" التي تأسست قبل أكثر من مئة عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم، في بيان الجمعة، أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.

وأوضحت المجموعة أن هذا القرار لا يشمل حاليا سوى عملياتها في الولايات المتحدة وكندا، لذلك ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسية، أوروبا واستراليا ونيوزيلندا.

وقالت المجموعة إن "تأثير كوفيد-19 على الطلب على السفر كان مباغتا وكبيرا وأدى إلى تراجع هائل في عائدات الشركة والحجوزات المستقبلية".

وتابعت "هيرتز" أنها اتخذت "إجراءات فورية" تمنح الأولوية لصحة وسلامة موظفيها وزبائنها، وألغت "كل نفقات غير أساسية".

وأشارت إلى أن "الغموض يلف آفاق عودة الواردات وإعادة فتح السوق بالكامل (...) ما تطلب هذه الخطوة اليوم".

وكانت المجموعة أعلنت في 21 نيسان/ابريل إلغاء عشرة آلاف وظيفة في أميركا الشمالية أي نحو 26,3 بالمئة من عدد العاملين لديها في العالم، بهدف توفير الأموال في مواجهة عدم اليقين الناجم عن إجراءات تطويق الوباء.

وأوضحت "هيرتز" الجمعة أن عشرين ألف شخص في المجموع تم في الواقع تسريحهم، يشكلون حوالى نصف عدد العاملين فيها في العالم.

ويسمح اللجوء إلى الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة لشركة غير قادرة على تسديد دينها، بالقيام بإعادة هيكلة بعيدا عن تدخل الدائنين.

ولم تذكر "هيرتز" قيمة دينها، لكن صحيفة وول ستريت جرنال تحدثت الجمعة عن ديون تبلغ 19 مليار دولار وحوالى 700 ألف سيارة لم يتم استخدامها بغالبيتها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المجموعة أن "إعادة التنظيم المالي سيؤمن لهيرتز طريقا باتجاه بنية مالية أكثر متانة ستحدد موقعا أفضل للشركة في المستقبل".

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة بول ستون في البيان إن "هيرتز لديها أكثر من قرن من الريادة في هذه الصناعة، وبدأنا العام 2020 بحيوية كبيرة للعائدات والأرباح".

لكن الوباء أوقف النشاط وإدارة المجموعة تخشى أن يتأخر الانتعاش.

- رمز للأزمة -

في المقابل، يبقى السؤال هو قدرة المجموعة على استعادة زبائنها في قطاع الأعمال بعدما أدى الوباء إلى رواج العمل عن بعد.

وقال رئيس المجموعة إن اللجوء إلى الفصل 11 سيحمي "قيمة" موجوداتها و"يمنحها لوقت اللازم لوضع اساس مالي جديد أكثر متانة للنجاح في تجاوز هذه الجائحة وتأمين وضع أفضل".

وكانت المجموعة التي تتخذ من إيستيرو في ولاية فلوريدا الأميركية مقرا لها، توظف 38 ألف شخص في نهاية كانون الأول/ديسمبر، يعمل 29 ألفا منهم في الولايات المتحدة.

ومنذ سنوات، تواجه "هيرتز" منافسين آخرين بينهم "آفيس بادجت" وكذلك خدمات النقل مثل "أوبر".

وواجهت رابع خسارة سنوية صافية على التوالي في 2019. لكنها بدأت العام 2020 بزيادة نسبتها 6 بالمئة في رقم الأعمال في كانون الثاني/يناير، و8 بالمئة في شباط/فبراير، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس هذا الإفلاس حجم الأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة حاليا نتيجة شلل قطاعات كاملة من الاقتصاد وخصوصا النقل والسياحة، في جهد لاحتواء انتشار الفيروس.

وفي المجموع ومنذ توقف الاقتصاد بدون سابق إنذار في منتصف آذار/مارس، تقدم 38,6 مليون شخص بطلبات للحصول على تعويضات بطالة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤخرا إن نسبة البطالة قد تصل إلى ذروة تتمثل بعشرين أو 25 بالمئة بعدما ارتفعت إلى 14,7 بالمئة في نيسان/ابريل.

ويمكن أن يسجل إجمالي الناتج الداخلي انكماشا نسبته 20 وحتى 30 بالمئة في الربع الثاني من العام، بعد تراجعه 4,8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

واصيب أكثر من 1,6 مليون شخص وتوفي نحو 96 ألفا بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حسب المعطيات الأخيرة التي نشرتها جامعة جونز هوبكينز التي تعد مرجعا.

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