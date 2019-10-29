هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 07:47 م

الهند أول بلد تطلق فيه "واتساب" خدمتها الجديدة للدفع

أعلن تطبيق "واتس اب" للمراسلة الذي تملكه فيسبوك الثلاثاء أنه تقدم بشكوى ضد شركة "أن أس أو" الإسرائيلية المتخصصة ببرمجيات التجسس، والمتهمة بمساعدة حكومات في الشرق الاوسط والمكسيك للتجسس على ناشطين وصحافيين.

وكانت "واتس اب" أعلنت في أيار/مايو الماضي أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول الى مضمون المراسلات على واتس على الهواتف الذكية.

وقال مدير "واتس اب" ويل كاثكارت في مقالة نشرتها صحيفة أميركية الثلاثاء "بعد أشهر من التحقيقات بات بإمكاننا معرفة من شن هذا الهجوم".

واتهم شركة "أن أس أو" بانها استهدفت "مئة شخص من المدافعين عن حقوق الانسان وصحافيين وناشطين آخرين في المجتمع المدني في العالم".

وتمكن القراصنة من استغلال ثغرة في التطبيق لإدخال برنامج معلوماتي الى الهواتف الذكية بمجرد الاتصال بمستخدمي تطبيق "واتس اب" الذي يستخدمه حاليا 1,5 مليار نسمة في العالم.

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