 وصول كبير مراقبي الأمم المتحدة لليمن إلى صنعاء (مصور فرانس برس) 

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 ديسمبر, 2018 09:20 ص

الجنرال الهولندي باتريك كاميرت خلال لقاء مع صحافيين في العاصمة السريلانكية كولومبو في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009

وصل الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين تعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي غرب البلاد، الأحد إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، بحسب مصور لوكالة فرانس برس.

وكان مصدر في الأمم المتحدة صرح لفرانس برس أن كامرت "سيتوقف في صنعاء في طريقه للحديدة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن موعد توجهه إلى المدينة التي يسري فيها وقف لإطلاق النار منذ الثلاثاء الماضي.

وكان في استقبال الجنرال الهولندي المتقاعد لدى وصوله إلى صنعاء رئيس ممثلي المتمردين الحوثيين في اللجنة علي الموشكي بالإضافة إلى فريق من الأمم المتحدة مؤلف من ستة مراقبين وصل السبت إلى صنعاء.

وكان كاميرت زار السبت العاصمة المؤقتة عدن والتقى مع مسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا.

ويترأس كاميرت "لجنة إعادة الانتشار" المشتركة والتي تضم كلا من الحكومة اليمنية والمتمردين والمكلفة تنظيم انسحاب القوات من الحديدة.

ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية حول التزام الأطراف تعهداتها.

وسيعقد في الحديدة أول اجتماع للجنة المشتركة بين طرفي النزاع وذلك في 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على الحديدة التي تعرضت لهجوم كبير من قبل القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت حدّتها مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليوناً من سكان البلاد.

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