هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2019 09:21 ص

صورة جوية في 27 نيسان/ابريل 2019 تظهر مبان غمرتها مياه الفيضانات في بينغكولو في جزيرة سومطرة الاندونيسية

قتل عشرة أشخاص على الأقل وفقد ثمانية آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة الاندونيسية، بحسب ما أفادت السلطات الأحد.

وتم إجلاء نحو 12 ألف شخص فيما تضرر العديد من المباني والجسور والطرق بسبب الاحوال الجوية السيئة التي أثرت على تسع مناطق وبلدات في مقاطعة بينغكولو، بحسب مسؤولين.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، إلا أن مسؤولين حذروا من أن حجم الضرر لم يعرف بعد وأن بعض المناطق لا تزال مقطوعة عن باقي البلاد.

وصرح ستوبو بورو هوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث أن "تأثير هذه الكارثة قد يزداد"، مضيفا أن عديدين جرحوا كذلك في الفيضانات.

وقال إن "انهيارات أرضية وفيضانات يمكن أن تحدث مرة أخرى إذا استمر هطول الأمطار الغزيرة".

وأضاف أنه من المحتمل حدوث "كارثة ثانوية" على شكل أمراض جلدية والتهابات تنفسية حادة بسبب ضعف الظروف الصحية وعدم توفر المياه النظيفة.

وأشار إلى أن "توزيع المساعدات واجه صعوبات بسبب تقطع الطرق نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية" مضيفا أنه يتم استخدام جرافات لفتح الطرق.

والفيضانات والانهيارات الأرضية أمر معتاد في اندونيسيا خاصة في موسم الأمطار الموسمية بين تشرين الأول/أكتوبر ونيسان/ابريل عندما تهطل الأمطار على مساحات واسعة من الارخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وأدت فيضانات في أنحاء من العاصمة جاكرتا هذا لأسبوع إلى مقتل شخصين على الأقل وأجبرت أكثر من ألفين آخرين على الفرار من منازلهم.

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