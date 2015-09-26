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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2015 05:59 م 26 سبتمبر 2015 - آخر تحديث - 17:59

نقل احد المصابين جراء اعمال العنف في بانغي في 26 ايلول/سبتمبر 2015 (afp_tickers)