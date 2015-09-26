10 قتلى و38 جريحا في بانغي في اعمال عنف
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نقل احد المصابين جراء اعمال العنف في بانغي في 26 ايلول/سبتمبر 2015(afp_tickers)
قتل 10 اشخاص واصيب 38 بجروح معظمهم بالرصاص السبت في بانغي في اندلاع اعمال عنف جراء مقتل سائق دراجة اجرة في حي تسكنه غالبية مسلمة كما افاد مصدر طبي وسكان.
وقال سكان ان السائق ذبح صباح السبت لاسباب لم تعرف ما اثار اعمال عنف في الحي حيث الغالبية المسلمة ويقع في وسط عاصمة افريقيا الوسطى، ويشكل مركزا للمجازر الاتنية في بانغي في نهاية 2013 وحتى مطلع 2014.
وفي مدينة تبقى فيها نسبة الاجرام مرتفعة بسبب انتشار الاسلحة الحربية فان اغتيال السائق المسلم ادى الى اندلاع اعمال عنف بحسب ما قال سكان لوكالة فرانس برس.
واعقب اطلاق النار حالة من الذعر في حين انتشرت قوات دولية في هذا الحي. وكانت حدة اطلاق النار تراجعت مساء.
وذكر مصدر استشفائي ان معظم الضحايا اصيبوا بالرصاص.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب