100 قتيل على الأقل في فيضانات كيرالا
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فيضانات في ولاية كيرالا الهندية(afp_tickers)
قامت مروحيات بنقل عائلات علقت في الفيضانات من أسطح المنازل، كما فتحت أبواب احد السدود في المنطقة بعد أمطار غزيرة شهدتها الخميس ولاية كيرالا جنوب غرب الهند والتي أدت إلى مقتل نحو 100 شخص.
ونشر مئات من الجنود الإضافيين في الولاية التي تعتبر مقصدا للسياح، فيما أصدرت الحكومة "تحذيراً أحمر" من أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عقود.
وأكدت سلطات الولاية مقتل 72 شخصا إلا أن مسؤولين وتقارير الإعلام قالت أن 30 شخصا اخرين يخشى أن يكونوا لقوا مصرعهم الخميس في انهيارات أرضية مع فيضانات الأنهار التي أدت إلى إغراق عدد من القرى.
وتحدثت التقارير عن مقتل ثمانية أشخاص آخرين على الأقل كما علق نحو 15 اخرين في ثلاثة منازل بسبب الانهيارات الأرضية بالقرب من سد في منطقة مالابورام، بحسب صحيفة هندوسية.
وقال مسؤول في إدارة الكوارث في كيرالا "يوجد 6500 شخص عالقين في أنحاء مختلفة من كيرالا والوضع في ثلاث مناطق سيء فعلا".
وتتعرض ولاية كيرالا عادة لأمطار غزيرة خلال موسم الامطار الموسمية، الا ان المتساقطات كانت غزيرة جدا هذه السنة.
وزار نحو مليون سائح ولاية كيرالا وشواطئها الجذابة العام الماضي، بحسب الاحصاءات الرسمية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب