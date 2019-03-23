هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 09:21 ص

فتى يسير قرب موقع تفجير سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش في مقديشو في 7 آذار/مارس 2019

أصيب 11 شخصا على الأقل بجروح في تفجيرين أعقبهما هجوم استهدف وزارتين صوماليتين في العاصمة مقديشو السبت، تبناه تنظيم الشباب الاسلامي المتطرف، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال عبد القدير عبد الرحمن آدن مدير خدمة سيارات الاسعاف (امين) بمقديشو "يمكن أن يكون هناك ضحايا آخرون بالداخل، لكننا نقلنا حتى الآن 11 شخصا مصابا في الهجوم".

وبحسب الشرطة فقد بدأ الهجوم بانفجارين قرب وزارتي الاشغال العامة والعمل في شارع كبير بمقديشو.

واقتحم مسلحون المباني بعد الانفجارين.

وقال المسؤول الأمني أحمد آدن "أجلت قوات الأمن العديد من الموظفين من المباني وهم لا يزالون بصدد مواجهة المسلحين الذين دخلوا بعد الانفجار".

ولم يعرف حتى الآن ما اذا سقط قتلى.

وتبنى تنظيم الشباب التابع للقاعدة الاعتداء.

وفي بداية آذار/مارس قتل عشرون شخصا في اعتداء لتنظيم الشباب بمقديشو.

كما تبنى التنظيم ذاته اعتداء بسيارة مفخخة خلف أربعة قتلى وتسعة جرحى في 7 آذار/مارس قرب مطعم بالعاصمة الصومالية غير بعيد من القصر الرئاسي.

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