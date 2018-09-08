محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 10:17 ص 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:17

مقاتلون من الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في كويا (100 كلم عن اربيل بشمال العراق) في 22 تشرين الأول/اكتوبر 2017 (afp_tickers)