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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 09:51 ص 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:51

11 قتيلا في اصطدام شاحنة بمنازل في اندونيسيا (afp_tickers)