11 قتيلا في اصطدام شاحنة بمنازل في اندونيسيا
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11 قتيلا في اصطدام شاحنة بمنازل في اندونيسيا(afp_tickers)
قتل ما لا يقل عن 11 شخصا في اندونيسياا عندما اصطدمت شاحنة تنقل السكر بعدة دراجات نارية ومنازل الاحد على ما افاد مسؤولون.
وكانت الشاحنة على منحدر في منطقة بريبيس في محافظة وسط جاوا فيط ريقها الى العامصة جاكرتا عندما طرأ خلل على الفرامل على ما ذكرت وكالة ادارة اكلوارث في المنطقة.
وحاول سائقها انلاحراف يسارا الا انه ارتطم بسيارة و13 دراجة نارية وسبعة منازل.
وقال المسؤول في اولكالة ساروا بيرمانا "قتل 11 شخصا واصيب 11 اخرون بجروح" مضيفا ان الجرحى نقلوا الى المستشفيات.
ولم يتضح مصمير السائق.
وحوادث السير كثيرة في اندونيسيا بسبب قدم الحافلات والقطارتا وحتى اطلائرات احيانا والنقص في الصيانة.
ففي شباط/فبراير الماضي قتل ما لا يقل عن 27 شخصا واصيب 16 اخؤون بجروح فيح ادث حافلة تنقل سياح محليين في محافظة جاوا.
وفي تموز/يوليو الماضي قتل عشرة اشحاص من بينهم سائح استرالي وطفل في الثانية عشرة عندما اصطدمت حافلة بشاحنة خلال رحلة من بالي الى مالانغ في جاوا الشرقية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب