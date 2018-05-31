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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 02:35 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:35

متظاهرة مؤيدة لاورتيغا تستخدم قاذفة يدوية الصنع بمواجهة معارضيه في ماناغوا الخميس في 31 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)