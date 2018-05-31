11 قتيلا في نيكاراغوا الاربعاء و98 منذ منتصف نيسان/ابريل (منظمة)
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متظاهرة مؤيدة لاورتيغا تستخدم قاذفة يدوية الصنع بمواجهة معارضيه في ماناغوا الخميس في 31 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
قتل 11 شخصا على الأقل الأربعاء في نيكاراغوا خلال يوم من التظاهرات العنيفة التي شهدت مواجهات بين معارضي وأنصار الرئيس دانيال اورتيغا، ما يرفع الى 98 عدد القتلى منذ منتصف نيسان/ابريل، وفق ما اعلنت منظمة تدافع عن حقوق الإنسان الخميس.
وافادت حصيلة جديدة لمركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان ان مواجهات الاربعاء خلفت 11 قتيلا بإطلاق نار اضافة الى 79 جريحا في العاصمة ماناغوا ومدينتي ليون وماسايا.
وقال المركز ان "المعتدين كانوا شرطة القمع وقوات مكافحة الشغب" التابعة للرئيس اورتيغا وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريلو.
وخلال المواجهات، تم تدمير مكاتب اذاعة "يا" الموالية للحكومة وواجهة ملعب وتم استهداف مقر قناة تلفزيونية معارضة في ليون.
ويواجه اورتيغا منذ 18 نيسان/ابريل حركة احتجاج غير مسبوقة بدأت رفضا لتعديل قانون التقاعد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب