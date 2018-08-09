11 قتيلاً في هجوم استهدف مدنيين من الفولاني في مالي
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راع من اتنية الفولاني مع قطيعه على مشارف كادونا في شمال شرق نيجيريا في 22 شباط/فبراير 2017(afp_tickers)
قتل 11 مدنياً على الأقل من إتنية الفولاني في منطقة موبتي في وسط مالي بعد تعرّضهم للخطف على أيدي مسلّحين يعتقد أنهم صيّادون من إتنيّة دوغون، كما أعلنت مصادر محلية لوكالة فرانس برس الخميس.
وقال عبد العزيز ديالو رئيس "تابيتال بولاكو"، أكبر رابطة لإتنيّة الفولاني، إن "11 مدنيا من الفولاني كانوا في طريقهم الى سوق سوفارا الثلاثاء حين تعرّضوا للخطف قرب نهر باني على أيدي عناصر ميليشيا من إتنيّة الدوغون أتوا على متن درّاجات ناريّة".
وأضاف "اليوم الخميس حصلنا على دليل على أن ميليشيا الصيادين أعدمتهم".
وأكد هذه الحصيلة مسؤول آخر في إتنيّة الفولاني.
وقال أسامة سيسيه المسؤول في رابطة "تابيتال بولاكو أفريقيا" لفرانس برس إن "11 مدنياً من الفولاني قتلوا (..) بينما كانوا في طريقهم الى سوق سوفارا التجارية".
ويشهد وسط مالي منذ ثلاث سنوات أعمال عنف بين إتنيّة الفولاني، وهم بغالبيتهم من الرعاة الرحل، وإتنيّتي بامبارا ودوغون، وهم بغالبيتهم من المزارعين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب