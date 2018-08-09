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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 04:39 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:39

راع من اتنية الفولاني مع قطيعه على مشارف كادونا في شمال شرق نيجيريا في 22 شباط/فبراير 2017 (afp_tickers)