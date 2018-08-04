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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 09:20 ص 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:20

تظاهرة طلابية في دكا عاصمة بنغلادش شهدت صداما مع الشرطة في الرابع من آب/اغسطس 2018

اصيب اكثر من مئة طالب السبت في بنغلادش في مواجهات جرت بين متظاهرين من الطلاب كانوا يحتجون على غياب السلامة على الطرقات، والشرطة التي استخدمت الرصاص المطاطي لتفريقهم، حسب ما افاد طبيب وعدد من الشهود.

وقام الاف الطلاب البنغاليين بعرقلة الحركة في قسم من العاصمة دكا لليوم السابع على التوالي، اثر وفاة طالبين دهستهما حافلة كانت تسير بسرعة كبيرة.

وافاد شهود ان الشرطة اطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، في حين قام عناصر من ميليشيات موالية للحكومة بالمشاركة ايضا في القمع ولاحقوا بعض الطلاب حتى الى المستشفيات التي نقلوا اليها للعلاج.

الا ان الشرطة نفت ان تكون استخدمت الرصاص المطاطي او الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة مسعد الرحمن لوكالة فرانس برس "هذا غير صحيح لم يحصل شيء في جيغاتالا" حيث جرت التظاهرة في جنوب غرب العاصمة.

الا ان العاملين في المستشفيات اكدوا معالجة عشرات الجرحى بينهم من هم بحالة الخطر.

وقال الطبيب عبد الصبير العامل في قسم الطوارىء في احد مستشفيات العاصمة لوكالة فرانس برس "لقد عالجنا اكثر من 115 طالبا جريحا عصر السبت" موضحا ان بعضهم كان مصابا برصاص مطاطي و"بحالة سيئة جدا".

ونفى وزير النقل عبيد القادر ان يكون اعضاء من الحزب الحاكم هاجموا الطلاب.

الا ان مصور فرانس برس شاهد شجارا اوقع عددا من الجرحى بين طلاب وشبان لم تعرف هويتهم ضربوا الطلاب بالعصي والحجارة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب