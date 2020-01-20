هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير, 2020 11:08 ص

ارتفعت حصيلة الهجوم بصاروخ الذي استهدف مساء السبت معسكرا للجيش اليمني في مأرب ونسب إلى المتمردين الحوثيين إلى 116 قتيلا، حسبما أعلنت الإثنين مصادر طبية وعسكرية.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس الإثنين إن حصيلة القتلى في الهجوم ارتفعت إلى 116 جنديا، مشيرة إلى أن بعض الجنود توفوا متأثرين بجروحهم.

وذكرت مصادر عسكريّة يمنيّة الأحد إنّ المعسكر يقع في محافظة مأرب التي تبعد 170 كيلومترًا شرق صنعاء، مشيرة إلى أنّ الهجوم استهدف مسجدًا داخل معسكر تابع للجيش اليمني أثناء صلاة المغرب مساء السبت.

ولم يُعلن المتمرّدون الحوثيّون حتّى الآن مسؤوليّتهم عن الهجوم الذي يأتي غداة إطلاق القوّات الحكوميّة بدعم من قوّات التحالف عمليّةً عسكريّة واسعة ضدّ الحوثيّين في منطقة نهم شمال شرق صنعاء.

وقع الهجوم بعد أشهر من هدوء نسبي في الحرب الدائرة في اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليًا وتحظى بدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية والحوثيّين المدعومين من إيران.

وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به هادي.

وتسبّب النزاع على السلطة بمقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، حسب منظمات إنسانية، خصوصا منذ بدء عمليات التحالف ضد المتمردين لوقف تقدّمهم في اليمن المجاور للمملكة في آذار/مارس 2015.

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