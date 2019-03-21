هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 08:33 ص

خريطة للصين تحدد موقع الانفجار في مصنع كيمياويات في يانشينغ الخميس 21 آذار/مارس 2019

هزّ انفجار قوي مصنع كيمياويات في شرق الصين الخميس أسفر عن إصابة 12 شخصا على الاقل وتحطم نوافذ البنايات المجاورة، على ما أفاد مسؤولون محليون.

ووقع الانفجار في المصنع الذي تديره "تيانجيياي للكيمياويات" في يانشينغ بمقاطعة جيانغسو حوالي الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي (06:50 ت غ)، وفق المسؤولين.

وذكرت هيئة رصد الزلازل الصينية انها سجّلت هزة بلغت قوتها 2,2 درجات في مدينة ليانيونغانغ، القريبة من يانشينغ حيث وقع الانفجار.

وأفادت السلطات المحلية أنّه تم نقل سكان تعرضوا لإصابات قرب موقع الانفجار للمستشفيات.

وأضافوا أن فرقا طبية وعناصر في مكتب الأمن العام وفرق إطفاء هرعوا لموقع الانفجار.

وذكرت هيئة الإطفاء في المقاطعة على موقع ويبو الصيني الشبيه بموقع تويتر أنها نقلت 12 جريحا من موقع الانفجار.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرها موقع "بكين نيوز" الحكوميّ على موقع ويبو انفجارا هائلا مع تصاعد ألسنة اللهب فوق المصنع.

وأظهر لقطات أخرى دخانا رماديا كثيفا يتدفق من موقع الانفجار.

وبثت شبكة تلفزيون الصين المركزي الحكومية (سي سي تي في) مقاطع تظهر نوافذ منازل قريبة من المصنع وهي تتحطم من قوة الانفجار.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس التأكد من محتوى هذه المقاطع.

والحوادث الصناعيّة شائعة في الصين، حين لا تطبق عادة معايير الأمان بصرامة.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، قتل 23 شخصا وأصيب 22 آخرين في انفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيمياويات في مدينة تشانغجياكو التي تبعد نحو 200 كلم شمال غرب بكين والتي من المقرر أن تستضيف الألعاب الاولمبية الشتوية عام 2022.

وفي تموز/يوليو الفائت، أدى انفجار في مصنع للكيماويات إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 12 آخرين في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب). وقالت السلطات المحلية إن الشركة قامت بعمليات بناء غير قانونية ولم تخضع لفحوص السلامة.

وفي 2015 أدت انفجارات كبيرة في منشأة لتخزين الحاويات إلى مقتل 165 شخصا على الأقل في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية.

وتسببت الانفجارات في خسائر بأكثر من مليار دولار وأثارت موجة غضب في البلاد لانعدام الشفافية في الكشف عن أسباب الحوادث وأثرها البيئي.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك