هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 05:02 ص

عناصر أمن ومفتشون تجمعوا في موقع عملية انتحارية في كابول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أعلنت السلطات الأفغانية أن اعتداء بسيارة مفخخة في كابول اسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم ثلاثة أطفال، وجرح عشرين آخرين بينهم أربعة أجانب كانوا هدف الهجوم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الاعتداء الذي نفذ بواسطة "حافلة صغيرة مفخخة بالمتفجرات استهدف سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة أمنية أجنبية تحمل اسم غاردا-وورلد".

واعلنت الناطقة باسم وزارة الداخلية أيضا مروة أميني أن "12 شخصا بينهم ثلاثة أطفال قتلوا وجرح عشرون آخرون بينهم أربعة من أعضاء شركة غاردا-وورلد".

وكانت الحصيلة السابقة سبعة قتلى وعشرة جرحى.

ولم تكشف الوكالة جنسيات أعضاء الشركة الأمنية.

من جهته، صرح وزير الداخلية بالوكالة مسعود اندارابي على هامش مؤتمر صحافي أن أحد القتلى "كان تلميذا في الثالثة عشرة من العمر في طريقه إلى مدرسته".

وكان مصدر في وزارة الداخلية أفاد في وقت سابق أن الهجوم استهدف موكب آليات حكومية على طريق رئيسي.

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ساعة ازدحام.

ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس أشرف غني أنّ السلطات ستفرج عن ثلاثة سجناء من كبار قادة حركة طالبان في صفقة تبادل على ما يبدو مع أستاذين جامعيين أجنبيين تحتجزهما الحركة منذ 2016، في بادرة قد تكون لها انعكاسات كبرى على عملية السلام.

وبين السجناء الثلاثة أنس حقاني الموقوف منذ العام 2014، وهو ابن مؤسس شبكة جلال الدين حقاني المسؤولة عن العديد من الهجمات على كابول وعلى قوات الحلف الأطلسي.

والسجينان الآخران هما حاج ملي خان الذي يعتقد أنه عم قائد حركة حقاني سراج الدين حقاني، وعبد الرشيد الذي يقال إنّه شقيق محمد نابي عمري عضو المكتب السياسيّ لطالبان في قطر.

ا ف ب/دص-اا/اش

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