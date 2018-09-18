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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 10:17 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:17

حافلة محطّمة على طريق كوينكا-لوخا على بعد 21 كلم جنوب مدينة كوينكا في الإكوادور في الأول من أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)