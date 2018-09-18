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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 10:17 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:17

حافلة محطّمة على طريق كوينكا-لوخا على بعد 21 كلم جنوب مدينة كوينكا في الإكوادور في الأول من أيلول/سبتمبر 2018.

لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 23 آخرين بجروح في انقلاب حافلة ركّاب في الإكوادور الثلاثاء، في حادث هو السابع من نوعه في غضون خمسة أسابيع، كما أعلنت السلطات.

وقالت روزا لوبيز حاكمة ولاية إل-أورو (جنوب شرق) المطلّة على المحيط الهادئ والحدودية مع البيرو في تغريدة على تويتر إن الحصيلة الأولية للحادث هي "12 قتيلاً".

وأضافت إن هذا "الحادث المميت" وقع على الطريق بين مدينتي لوخا وبالساس.

من جهتها قالت النيابة العامة في بيان إن الحادث أسفر عن "مقتل 12 شخصا وإصابة 23 آخرين بجروح".

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإن الحافلة سقطت في واد عمقه أكثر من مئة متر.

وبهذا يرتفع عدد حوادث الحافلات في الإكوادور منذ 12 آب/أغسطس إلى سبعة حوادث أسفرت عن مقتل أكثر من 63 شخصاً وإصابة أكثر من 152 آخرين بجروح.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في انقلاب حافلة على طريق في جبال الأنديز.

وقبلها بأسبوعين لقي 24 شخصاً مصرعهم وأصيب 18 آخرون في حادث تصادم حافلة كانت تقلّ فنزويليين وكولومبيين على مشارف العاصمة كيتو.

وقبل ذلك ببضعة أيام، تحطّمت حافلة أخرى تقلّ مشجّعي فريق لكرة القدم في جنوب الإكوادور، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 30 آخرين بجروح.

وتُعتبر حوادث الطرق بين أهم أسباب الوفاة في الاكوداور. وبحسب منظمة "جستيكيا فيال" يلقى سبعة أشخاص مصرعهم ويصاب نحو 80 في المعدّل في حوادث السير يومياً.

و96 بالمئة من هذه الحوادث سببها أخطاء بشرية بسبب السائقين، بحسب أرقام المنظمة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب