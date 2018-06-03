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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 08:10 م 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 20:10

رجل امن في مخيم للنازحين في وسط نيجيريا في 3 كانون الثاني/يناير 2018 (afp_tickers)