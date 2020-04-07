هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أبريل, 2020 11:09 ص

ايرانيات من الباسيج أثناء صناعتهن أقنعة واقية وغيرها داخل مسجد في طهران بتاريخ 5 نيسان/أبريل 2020

سجّلت إيران الثلاثاء 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الرسمي للوفيات إلى 3872.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه تم تسجيل 2089 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أنحاء الجمهورية الإسلامية.

ويرفع ذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 62 ألفا و589، بحسب ما صرّح خلال مؤتمر صحافي متلفز.

وأعلنت إيران عن أول وفاتين بكوفيد-19 على اراضيها في 19 شباط/فبراير.

وتعد الجمهورية الإسلامية البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في الشرق الأوسط، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دول المنطقة.

وسرت تكهنات في الخارج بأن العدد الفعلي للوفيات والإصابات قد يكون أعلى من ذاك الذي صرّحت عنه السلطات الإيرانية.

وذكر جهانبور أنه في ظل وجود 3987 مريضا حالاتهم حرجة، إلا أن عدد الأشخاص الذين تعافوا ارتفع وغادر 27 ألفا و39 المستشفيات.

وأضاف أن بلاده أجرت 211 ألفا و136 فحصا لكوفيد-19 حتى اليوم.

بينما لم تلجأ السلطات لفرض عزل تام في إطار مساعيها للحد من تفشي الفيروس، إلا أنها فرضت قيودا أخرى على غرار إغلاق معظم الأعمال التجارية التي تعد غير أساسية وحظر السفر بين المدن.

لكن الرئيس حسن روحاني أعلن الأحد أن السلطات أعطت الضوء الأخضر لاستئناف أنشطة اقتصادية محددة اعتبارا من 11 نيسأن/أبريل.

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