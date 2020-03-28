هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2020 09:47 ص

عناصر من الإغاثة الإيرانية يتحققون من احتمال وجود أعراض بفيروس كورونا المستجد لدى إيرانيين على طريق طهران في 26 آذار/مارس 2020

أعلنت إيران السبت تسجيل 139 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع إلى 2517 الحصيلة الرسمية الإجمالية للوفيات نتيجة الوباء العالمي في إحدى الدول الأكثر تأثرا بالمرض.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي عبر التلفزيون أن السلطات الصحية أحصت 3076 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وباتت الحصيلة الرسمية الإجمالية 35408 إصابة.

وقال جهانبور "من بين أولئك الذين دخلوا المستشفى، هناك 3026 في حالة حرجة"، في حين تعافى 11679 مريضا وسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وقال إن نحو 57 مليون إعلان شخصي حُملت على الموقع الإلكتروني الذي أنشأته السلطات لتشجيع الإيرانيين على الإعلان في حال ظهرت لديهم أعراض محتملة لكوفيد-19، أو على العكس من ذلك، في حال عدم وجود أعراض للحصول على إرشادات.

وقال الناطق إن كمية البيانات التي يتم جمعها عبر هذا الموقع "كبيرة" للغاية وتوفر مساعدة كبيرة في "الكشف المبكر" عن الإصابات.

ويبلغ عدد سكان إيران حوالي 81 مليون نسمة.

وللحد من انتشار المرض، شددت السلطات التدابير الخميس وحظرت السفر بين المدن في جميع أنحاء البلاد حتى 8 نيسان/أبريل.

كما طُلب منذ عدة أسابيع من السكان البقاء في منازلهم "قدر الإمكان".

ومع دخول البلاد الأسبوع الثاني من فترة العطلة المدرسية لمناسبة السنة الإيرانية الجديدة (تم الاحتفال بها في 20 آذار/مارس)، قالت السلطات إن معظم الموظفين المدنيين يعملون الآن من منازلهم وإن الإدارات لا توفر سوى المهام الأساسية المهمة.

كما أغلقت إيران مواقع الزيارات الدينية الرئيسية وعلقت صلاة الجمعة في المساجد وأغلق مجلس الشورى.

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