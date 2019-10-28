هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 11:46 ص

صورة من الارشيف التقطت بتاريخ 3 آذار/مارس 2018 لعنصر من بوريكانو فاسو يحرس مقر الجيش في واغادوغو

قتل 15 مدنيًا في شمال بوركينا فاسو خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية الاثنين، في هجوم جديد يأتي على خلفية النزاع مع المقاتلين المتطرفين.

وأفاد مصدر محلي أن "عدداً من المسلحين هاجموا ليل السبت قرية بوبي-مينغاو وخطفوا عدداً من السكان ونهبوا المتاجر وأخذوا معدات".

وقال مصدر أمني إنه "تم العثور على جثث 11 شخصًا صباح الأحد (...) تعود على الأرجح لأشخاص خطفوا قبل يوم في بوبي-مينغاو من قبل مجموعة إرهابية مسلحة".

وذكر المصدر المحلي أنه "بعد مغادرة المهاجمين بدأ السكان يغادرون القرية متوجهين إلى دجيبو خصوصًا بعد اكتشاف الجثث".

وتقع دجيبو، عاصمة محافظة سوم، على بعد 25 كلم عن بوبي-مينغاو.

وأفاد المصدر، وهو من سكان دجيبو، نقلاً عن شهادات النازحين أن "المسلحين عادوا الأحد إلى بوبي-مينغاو حيث أطلقوا النار في الهواء لعدة ساعات قبل أن يغادروا".

وعثر بعد عودتهم الثانية على أربع جثث أخرى، وفق ما أفاد المصدر وكالة فرانس برس، ما يرفع عدد القتلى إلى 15.

وأكد مصدر أمني أنه "تم نشر تعزيزات في بوبي-مينغاو منذ مساء الأحد وتواصلت الدوريات الأمنية في أنحاء المنطقة"، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات ستستمر لعدة أيام "بناء على تطور الأوضاع في المنطقة".

وتعد سوم بين عدة محافظات في بوركينا فاسو تواجه موجة عنف ينفّذها الجهاديون منذ أربع سنوات انتقلت إلى البلاد من مالي المجاورة.

وتسببت الهجمات التي تشمل عادة هجمات خاطفة على القرى وألغاماً وتفجيرات انتحارية بسقوط نحو 640 قتيلاً في أنحاء البلاد، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس. ونزح نحو 500 ألف شخص داخليًا.

وخرج أكثر من 10 آلاف شخص في مسيرة في العاصمة واغادوغو السبت تأييداً لقوات الأمن التي لا تملك الأسلحة والمعدات والتدريب والتمويل الكافية.

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