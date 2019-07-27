هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يوليو, 2019 01:49 م

أولاد أمام مدرسة تستخدم ملجأ للنازحين من شمال بوركينا فاسو في 13 حزيران/يونيو 2019 في واغادوغو

قتل 15 مدنياً على الأقل بين يومي الخميس والجمعة في قرية ديبلو في مقاطعة بيسيلا شمال بوركينا فاسو، في هجوم نفذه نحو "20 مسلحاً" وصفهم شهود بأنهم جهاديون، بحسب بيان لحاكم منطقة شمال وسط البلاد.

وجاء في نص بيان الحاكم كازيمير سيغيدا "ليل 25-26 تموز/يوليو، توغل مسلحون مجهولون في قرية ديبلو، مطلقين النار على السكان. الحصيلة هي الآتية: 15 قتيلاً، واحتراق السوق".

وكان مصدر أمني قد تحدث سابقاً عن "14 قتيلاً"، وأشار إلى وجود "مفقودين".

وقال أحد سكان بيسيلا لفرانس برس إن "الإرهابيين أحرقوا متاجر ودراجات نارية، تعرضت السوق بكاملها تقريبا للنهب".

وأضاف "فرّ معظم سكان قرية (ديبلو) إلى المدن المجاورة مثل بيسيلا وبارسالوغو".

وتتعرض بوركينا فاسو منذ اربع سنوات لهجمات جهادية متكررة، زادت حدتها ودمويتها تدريجياً، وأسفرت عن مقتل 500 شخص منذ عام 2015.

وتركزت الهجمات بداية في شمال البلاد، ثم توسعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوغو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني من انعدام الأمن.

وتبدو القوات البوركينية غير قادرة على وقف الاعتداءات، فيما يبسط الجهاديون نفوذهم على مناطق أكبر. وفرّ آلاف السكان من المدن والقرى التي استهدفت.

وفي منتصف تموز/يوليو، مددت السلطات لستة أشهر حال الطوارئ السارية منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 في معظم مقاطعات البلاد.

وتنص حال الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها القيام بعمليات دهم للمساكن في أي وقت من النهار أو الليل. وتسري حال الطوارئ في 14 محافظة واقعة في سبع مناطق من أصل 13 منطقة في البلاد.

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