هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يوليو, 2019 01:26 ص

جنود باكستانيون يفرضون طوقاً أمنياً حول موقع تحطم طائرة عسكرية صغيرة في روالبندي قرب إسلام أباد في 30 تموز/يوليو 2019.

قتل 15 شخصاً على الأقلّ في روالبندي فجر الثلاثاء إثر تحطّم طائرة عسكرية صغيرة في حيّ سكني في المدينة الواقعة قرب إسلام أباد، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس متحدث باسم فرق الإسعاف.

وقال المتحدّث فاروق بوت إن "طائرة صغيرة تحطّمت في منطقة سكنية. حتى الآن انتشلنا 15 جثة، 10 منها لمدنيين والخمس الباقية لأفراد الطاقم".

وأضاف أنّ الحادث أسفر أيضاً عن سقوط 12 جريحاً.

وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحاً على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش.

وتحطّمت الطائرة فوق مبنيين سكنيين صغيرين مما ألحق بهما أضراراً كبيرة.

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