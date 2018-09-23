16 قتيلا على الأقل في الكونغو الديموقراطية في هجوم نسب الى متمردين
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طفل كونغولي يتيم بعد هجوم لمتمردي قوات الدفاع الحليفة في بيني في 6 شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
قتل 16 شخصا على الاقل مساء السبت في مدينة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في هجوم نسب الى متمردي قوة الدفاع الحليفة، كما افاد عدد من الشهود الأحد.
واكد طبيب في المستشفى العام لوكالة فرانس برس انه رأى "16 قتيلا بينهم 12 مدنيا واربعة عسكريين او متمردين" مشيرا إلى "ثمانية جرحى منهم خمسة مدنيين".
وأضاف الطبيب أن "الهجوم المباغت وقع في شوارع مدينة بيني" مشيرا إلى أن دوي الاسلحة الثقيلة وطلقات الأسلحة الخفيفة ترددت حتى منتصف الليل.
وقوات الدفاع الحليفة مجموعة مسلحة مسلمة اوغندية مسلمة مسلحة تنشط في شمال كيفو، وهو اقليم في جمهورية الكونغو الديموقراطية متاخم لحدود اوغندا.
وانكفأت هذه القوات في نهاية التسعينات الى الأدغال بشرق الكونغو لمكافحة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب