محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 05:40 م 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:40

صورة التقطتها ووزعتها وزارة الداخلية البلغارية تظهر عناصر من فرق الإطفاء قرب حطام حافلة سياحية قرب مدية سفوغي في شمال غرب البلاد في 25 آب/أغسطس. (afp_tickers)