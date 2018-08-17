164 قتيلا في الفيضانات بولاية كيرالا الهندية
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متطوعون ورجال اغاثة هنود يقومون بإجلاء سكان في منطقة سكنية ببلدة كوزيكودي بولاية كيرالا الهندية في 16 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أدت الفيضانات في ولاية كيرالا بجنوب غرب الهند إلى مصرع 164 شخصا، وفق حصيلة جديدة أعلنها رئيس الحكومة المحلية بيناراي فيجايان الجمعة، محذرا من أمطار غزيرة جديدة.
وقال مسؤول في إدارة العلاقات العامة في حكومة ولاية كيرالا لوكالة فرانس برس إن "رئيس الحكومة أكد وفاة 164 شخصا. لقي نحو مئة شخص مصرعهم في الساعات الـ36 الأخيرة".
وتشهد كيرالا الشهيرة بشواطئها المزروعة بأشجار النخيل ومنتجعاتها ومزارع الشاي، أمطارا موسمية كل سنة. لكن الأضرار التي نجمت عن الأمطار الغزيرة هذا العام هي الأسوأ منذ عقد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب