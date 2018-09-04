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لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح إثر اصطدام قطارين ببعضهما البعض في جنوب غرب أنغولا الثلاثاء، كما أعلنت السلطات.

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لقي 17 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح إثر اصطدام قطارين ببعضهما البعض في جنوب غرب أنغولا الثلاثاء، كما أعلنت السلطات.

وقالت حكومة ولاية ناميب في بيان إن الحادث وقع صباح الثلاثاء في منطقة مونهينو عندما اصطدم قطار شحن تابع للشركة الوطنية لسكك الحديد الأنغولية بقطار صيانة تابع لشركة صينية كان متوقفاً على الخط الحديدي نفسه.

وأضافت إن "الحادث أوقع 17 قتيلاً على الأقل بينهم ميكانيكيان أحدهما أنغولي والآخر صيني، إضافة الى 12 جريحاً".

وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث الذي أشارت الدلائل الأولية إلى احتمال أن يكون سببه خطأ بشري.

وهو ثاني حادث يقع هذا العام على سكة الحديد هذه البالغ طولها 260 كلم.

وفي شباط/فبراير خرج قطار عن السكة من دون أن يتسبّب الحادث بسقوط ضحايا.

ستر-ب/بم

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب