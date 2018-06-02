18 قتيلا جراء عواصف جديد مدمرة في شمال الهند
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سكان ينظرون إلى سقف منزل متهدم بفعل عاصفة قوية في خيراجاره في اغرا في الهند في 4 أيار/مايو 2018.(afp_tickers)
لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم في شمال الهند جراء عواصف جديدة ضربت البلاد في جنوب آسيا وسببت دمارا كبيرا، حسب ما أعلنت السلطات السبت.
وضربت هذه العواصف الجديدة التي تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة مساء الجمعة ولاية اوتار براديش وأسقطت أشجارا وأعمدة كهرباء ودمرت منازل.
وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ في الولاية تي. بي غوبتا إن 16 شخصا قتلوا في الولاية معظمهم بسبب سقوط الأشجار والجدران.
وقتل شخص جراء عواصف في نيودلهي وأخر في مدينة شانديغاره في شمال البلاد.
ومنذ نيسان/ابريل الفائت، ضربت سلسلة عواصف رعدية ولاية اوتار براديش أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان وخلّفت أكثر من 200 قتيل فيما قتل أكثر من 100 آخرين في انحاء البلاد جراء العواصف الرعدية والترابية.
وتشهد الهند عواصف مماثلة كل صيف تودي بحياة مئات الاشخاص لكن هذه السنة تعتبر الاقسى من حيث القوة وحصيلة القتلى مقارنة مع العقود الماضية.
وحذر خبراء الطقس من أن هذه العواصف العاتية ستستمر خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة في ارجاء البلاد قبل موسم الأمطار الموسمية.
وبلغت درجات الحرارة في راجستان في شمال غرب البلاد 49,7 درجة مئوية، حسب هيئة سكايميت الهندية الخاصة لتوقعات الأرصاد الجوية.
وبدأ موسم الأمطار الموسمية في ولاية كيرالا في جنوب البلاد الثلاثاء، ومن المتوقع أن يلّطف من درجات الحرارة مع تقدمه شمالا، على ما أفاد خبراء الطقس.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب