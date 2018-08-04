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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 07:20 ص 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:20

مروحية "مي8" في المعرض الدولي للطيران والفضاء2005 في بلدة زوكوفسكي خارج موسكو ، في صورة التقطت في 18 آب/أغسطس 2005 (afp_tickers)