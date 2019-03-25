هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 05:36 م

صورة نشرتها وكالة أنباء مهر الإيرانية في 25 آذار/مارس 2019 وتظهر سيارات تراكمت في مدينة شيراز الجنوبية. اجتاحت السيول التي تكلت جراء الأمطار الغزيرة 25 من محافظات إيران الواحدة والثلاثين موقعة قتلى

لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب اكثر من 70 بجروح إثر سيول عارمة اجتاحت معظم المحافظات الايرانية جراء الأمطار الغزيرة، بحسب ما أفادت أجهزة الطوارئ الاثنين.

وأكدت أجهزة الانقاذ على موقعها الإلكتروني هذه الحصيلة الجديدة المؤقتة. قبل ذلك أعلن رئيس جهاز الطوارئ الوطني بيرحسين كوليفاند للتلفزيون الايراني العام أن الحصيلة الأولية في مدينة شيراز جنوب البلاد هي 17 قتيلا و 74 جريحا، فيما قتل شخص آخر في ساربول الذهب في محافظة كرمنشاه الغربية.

وذكرت منظمة إدارة الأزمات الإيرانية أن البلاد تواجه فيضانات غير مسبوقة في 25 من محافظاتها الواحدة والثلاثين.

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحق جهانجيري على التلفزيون الحكومي "لقد أمرت جميع المحافظين وجميع مسؤولي المناطق البقاء في مكاتبهم خلال الساعات ال 72 المقبلة التي سيكون خلالها خطر الفيضانات في حده الأقصى". وتشهد أعمال خدمات الطوارئ عرقلة بسبب عطلات رأس السنة الإيرانية.

وحذرت هيئة الارصاد الجوية الايرانية من أن هطول الامطار سيستمر حتى الأربعاء وتوقعت ان يبلغ معدل الامطار 150 ملم في بعض المحافظات الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال نائب وزير الداخلية مهدي جمالي نجاد إن الظروف في محافظات خوزستان ولورستان وكوكيلويا وبويير أحمد "حرجة للغاية" ، وفقًا لوكالة أنباء ايسنا شبه الرسمية.

اجتاحت الفيضانات الأخيرة بشكل خاص غرب وجنوب غرب إيران وتأتي بعد سيول ضخمة في 19 آذار/مارس في محافظتي غولستان ومازنداران شمال شرق البلاد.ولم تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى.

وتعرقلت أعمال خدمات الطوارئ بسبب عطلات رأس السنة الإيرانية.

والغت منظمة إدارة الأزمات ووزارة الصحة المسؤولة عن المستشفيات جميع الاجازات ووضعت في حالة تأهب كاملة.

-انقطاع التيار الكهربائي-

حذرت الشرطة الإيرانيين من التنقل بالسيارات في الأيام المقبلة بسبب الفيضانات أو الانهيارات الأرضية في معظم الطرق.

من جهته، أعلن مطار مهراباد في طهران، المخصص للرحلات الداخلية في بيان إلغاء أو تأجيل غالبية الرحلات بسبب الظروف الجوية في الوجهات المقصودة.

وتعاني مئات القرى من انقطاع الكهرباء والمياه، بينما لحقت اضرار بالطرق، حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

ووضع الجيش في حالة تأهب لمساعدة المناطق الأكثر تضررا. وتم إخلاء قرى في مواجهة خطر متزايد من السيول وفيضان السدود.

وحض مسؤولون في مقابلات مع التلفزيون الرسمي من يقضون اجازة وقبائل الرحل في غرب البلاد على البقاء بعيدا عن مجاري المياه.

كما تم إصدار تنبيه ازاء فيضانات في المحافظات الوسطى، بما في ذلك أصفهان وطهران.

وهذه الفيضانات امر نادر للغاية في هذا البلد القاحل بشكل عام، ويعاني من مراحل من الجفاف منذ عقود.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن وزير الطاقة رضا أردكانيان قوله إن "تغير المناخ يضرب بلدنا" مشيرا الى "فيضانات غير مسبوقة".

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