هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2020 03:10 ص

عناصر انقاذ يبحثون عن ناجين تحت انقاض فندق انهار في مقاطعة فوجيان بتاريخ 7 آذار/مارس 2020

لا يزال 19 شخصا عالقين الأحد تحت انقاض فندق كان يُستخدم منشأة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد وانهار السبت في شرق الصين، بينما تم انقاذ 48 شخصا آخرين بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي.

ولحظة انهياره، كان هناك 67 شخصا في الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، بحسب التلفزيون.

ووفقا للتلفزيون، تم استخراج 48 شخصا من تحت الأنقاض صباح الأحد. ولم يعط التلفزيون أي تفاصيل عن حالاتهم الصحية.

وأظهرت تسجيلات مصورة على موقع "ويبو" عمال إنقاذ يعاينون حطام فندق "شنجيا" الذي يضم 80 غرفة في مدينة تشوانتشو الساحلية.

وبدت واجهة الفندق مدمرة تماما بينما ظهر هيكل المبنى المعدني.

ولم يؤكد المسؤولون بعد سقوط قتلى جراء الحادث.

وأفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عنصر إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن بكين ستوفد ممثلين للحكومة المركزية إلى المدينة للمساهمة في جهود الإنقاذ.

وسجّلت تشوانتشو 47 إصابة بكورونا المستجد واستخدم الفندق الذي افتتح قبل عامين لإيواء أشخاص كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بالفيروس، بحسب صحيفة "الشعب اليومية".

وشهدت الصين حوادث مشابهة تشمل انهيار مبان وحوادث دامية في مواقع البناء، تنسب عادة إلى النمو السريع الذي تشهده البلاد مع تجاهل معايير السلامة بشكل واسع من قبل المقاولين.

ولقي 20 شخصا على الأقل حتفهم في 2016 عندما انهارت سلسلة مبان متعددة الطبقات تأوي عمالا في مدينة ونتشو.

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