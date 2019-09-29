هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2019 01:58 ص

صورة التقطت من الجو تظهر مبان تدمرت جراء الانفجار الذي شهده مصنعا للموا الكيميائية في يانتشينغ في 22 آذار/مارس 2019

لقي 19 شخصاً مصرعهم جراء حريق في مصنع للسلع الاستهلاكيّة في شرق الصين، وفق ما ذكرت السلطات المحلية الإثنين.

واندلع الحريق الأحد في مقاطعة تشيجيانغ ويجري التحقيق بأسبابه، بحسب ما قال مسؤولون محلّيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصادر نفسها، تمّ إنقاذ ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح ونُقلوا إلى المستشفى.

وتأتي هذه المأساة في وقت يعدّ فيه النظام الشيوعي للاحتفال الثلاثاء بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية.

ودعت السلطات وسائل الإعلام إلى تجنب الأخبار السيئة مع اقتراب احتفال الأول من تشرين الاول/اكتوبر، والتركيز بدلا من ذلك على "الطاقة الإيجابية".

وكثيرا ما تشهد الصين حوادث صناعية إذ لا يتم تطبيق قواعد السلامة بشكل صارم.

وكان انفجار وقع بمصنع كيميائي في مقاطعة جيانغسو (شرق) بآذار/مارس الماضي واسفر عن 78 قتيلا على الاقل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تسبب تسرب للغاز في مصنع في مدينة تشانغجياكو التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022، بمقتل 24 شخصا وإصابة 21 بجروح.

وفي 2015، شهدت الصين إحدى أسوأ الحوادث الصناعية عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية بمقتل 165 شخصا على الأقل.

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